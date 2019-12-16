В НАТО обеспокоены чрезмерной активностью российских субмарин

В октябре вокруг Норвегии обнаружили сразу 10 субмарин РФ. Фото: 24tv.ua

В НАТО зафиксировали наибольшую активность подводных лодок России с конца "холодной войны". В октябре вокруг Норвегии обнаружили сразу 10 субмарин РФ.

В Северной Атлантике в середине октября 2019 целый рой современных российских подводных лодок сначала открыто продвинулся на запад через территорию между Гренландией, Исландией и Великобританией - в так называемый GIUK-проход. Потом пошел на большую глубину, пишет RND.

Этот случай не единичный. Поэтому модернизация морских возможностей сейчас является предметом острых дискуссий в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Россия постоянно увеличивает свои операции под водой. Больше всего это касается Северной Атлантики и Норвежского моря. НАТО на это отреагирует, среди прочего, усилением патрулирования. Кроме того, будем вкладывать деньги в современные протисубмаринные воздушные средства", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

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Прес-секретар подчеркнула, что Северная Атлантика остается "жизненно важной для безопасности Европы" по маршрутам военного снабжения, путей гражданской торговли и каналов связи.

Западные планировщики обеспокоены связью между подводными лодками и ракетами, которые россияне могут запустить. За последние годы президент РФ Владимир Путин усовершенствовал обе сферы. Субмарины стали намного тише, а ракеты быстрее. Ожидается, что российские лодки получат сверхзвуке ракеты в течение 2020 года и неизвестно, могут ли современные западные системы перехвата их остановить.

На прошлой неделе в Северной Атлантике началась масштабная российская операция с подводными лодками. Это крупнейшая российская операция, в которой задействованы подводные лодки со времен холодной войны. Аналитики считают, что это не учения, а военная операция, цель которой - демонстрация силы. Россия стремится показать, что ее лодки способны защищать свои базы и угрожать восточному побережью США.