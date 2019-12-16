В НАТО обеспокоены чрезмерной активностью российских субмарин

 
Ексклюзивы
1/5
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2007
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 234
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1008
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 504
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2871
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11097
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2178
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5184
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2385
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
5
6
6
6
Показали пивной бар, который построили из мусора
Показали пивной бар, который построили из мусора
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
Такси никто не пользуется, потому что непомерно дорогое — украинец поделился впечатлениями от Норвегии
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
Видео
Все видео
"Шокин был дважды отравлен": юрист Трампа показал информацию о поездке в Украину
"Шокин был дважды отравлен": юрист Трампа показал информацию о поездке в Украину
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
"Власть боится шуток": Навальный прокомментировал запрет "Слуги народа"
"Власть боится шуток": Навальный прокомментировал запрет "Слуги народа"
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Просмотров: 189
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1008
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2475
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10836
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2772
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 630
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
понедельник, 16 декабря 2019 11:47

В НАТО обеспокоены чрезмерной активностью российских субмарин

  Комментировать
В НАТО обеспокоены чрезмерной активностью российских субмарин
В октябре вокруг Норвегии обнаружили сразу 10 субмарин РФ. Фото: 24tv.ua

В НАТО зафиксировали наибольшую активность подводных лодок России с конца "холодной войны". В октябре вокруг Норвегии обнаружили сразу 10 субмарин РФ.

В Северной Атлантике в середине октября 2019 целый рой современных российских подводных лодок сначала открыто продвинулся на запад через территорию между Гренландией, Исландией и Великобританией - в так называемый GIUK-проход. Потом пошел на большую глубину, пишет RND.

Этот случай не единичный. Поэтому модернизация морских возможностей сейчас является предметом острых дискуссий в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Россия постоянно увеличивает свои операции под водой. Больше всего это касается Северной Атлантики и Норвежского моря. НАТО на это отреагирует, среди прочего, усилением патрулирования. Кроме того, будем вкладывать деньги в современные протисубмаринные воздушные средства", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Севастополе затонул док с подводной лодкой

Прес-секретар подчеркнула, что Северная Атлантика остается "жизненно важной для безопасности Европы" по маршрутам военного снабжения, путей гражданской торговли и каналов связи.

Западные планировщики обеспокоены связью между подводными лодками и ракетами, которые россияне могут запустить. За последние годы президент РФ Владимир Путин усовершенствовал обе сферы. Субмарины стали намного тише, а ракеты быстрее. Ожидается, что российские лодки получат сверхзвуке ракеты в течение 2020 года и неизвестно, могут ли современные западные системы перехвата их остановить.

На прошлой неделе в Северной Атлантике началась масштабная российская операция с подводными лодками. Это крупнейшая российская операция, в которой задействованы подводные лодки со времен холодной войны. Аналитики считают, что это не учения, а военная операция, цель которой - демонстрация силы. Россия стремится показать, что ее лодки способны защищать свои базы и угрожать восточному побережью США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В НАТО обеспокоены чрезмерной активностью российских субмарин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

"Милану" исполнилось 120 лет

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 191222
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 51698
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 24390
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 14500
Дождь и мокрый снег: погода на 15-16 декабря
Дождь и мокрый снег: погода на 15-16 декабря Просмотров: 7389
Мир
А вы уже упаковали чемоданы? Канада приглашает миллион мигрантов
А вы уже упаковали чемоданы? Канада приглашает миллион мигрантов 1 Просмотров: 963
Продлили сроки строительства "Северного потока-2"
Продлили сроки строительства "Северного потока-2" Просмотров: 315
Немецкая железная дорога ответила на слова Греты Тунберг о переполненых поездах
Немецкая железная дорога ответила на слова Греты Тунберг о переполненых поездах Просмотров: 990
"Шокин был дважды отравлен": юрист Трампа показал информацию о поездке в Украину
"Шокин был дважды отравлен": юрист Трампа показал информацию о поездке в Украину
 1 Просмотров: 783
Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину: Трамп ничего плохого не сделал
Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину: Трамп ничего плохого не сделал Просмотров: 225
Больше всего комментируют
12
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
5
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
3
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
Голосов: 1125
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua