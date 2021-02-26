В НАТО назвали основные угрозы для альянса и ЕС

Во времена коронавируса задачей НАТО было не допустить, чтобы кризис здравоохранения превратилась в кризис безопасности. Фото: pixabay

Россия, Китай, терроризм и кибератаки до сих пор являются основными опасностями для НАТО и Европейского Союза.

Теперь, из-за пандемии, появилась еще одна угроза - кризис здравоохранения, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он утверждает, что во времена коронавируса задачей НАТО было не допустить, чтобы кризис здравоохранения превратился в кризис безопасности.

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"Потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения. Одна страна или континент не смогут справиться, но смогут вместе", - добавил Столтенберг.

Он также положительно отреагировал на сигнал от американского президента Джо Байдена, который выступил за усиление связи между Европой и США.

Как только Джо Байден полностью получил полномочия главы американского государства, им были созданы 3 правительственных центра по противодействию влиянию РФ. При этом влиять на Соединенные Штаты и НАТО, Кремль сейчас практически не может, чего нельзя сказать об официальном Париже и Берлине.