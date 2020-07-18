В NASA сообщили, когда ждать возвращения Crew Dragon на Землю

Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкен на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA назвали дату возвращения на Землю космического корабля компании SpaceX Crew Dragon и его экипажа.

Предварительно 1 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкен на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как компания Илона Маска "спасала" людей в космическом корабле

"Приводнение запланировано на 2 августа. Погода может повлиять на дату возврата", - отметил глава.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX Илона Маска впервые запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Его вывела на орбиту ракета носитель Falcon 9. Уже 31 мая американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Херли попали на борт МКС.