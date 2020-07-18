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суббота, 18 июля 2020 16:04

В NASA сообщили, когда ждать возвращения Crew Dragon на Землю

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В NASA сообщили, когда ждать возвращения Crew Dragon на Землю
Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкен на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA назвали дату возвращения на Землю космического корабля компании SpaceX Crew Dragon и его экипажа.

Предварительно 1 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкен на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

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"Приводнение запланировано на 2 августа. Погода может повлиять на дату возврата", - отметил глава.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX Илона Маска впервые запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Его вывела на орбиту ракета носитель Falcon 9. Уже 31 мая американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Херли попали на борт МКС.

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