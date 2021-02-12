В NASA опубликовали фото "золотых рек" Амазонии

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космоса NASA обнародовало снимки со спутника "золотых год" в Перу и Амазонской долине.

Они показывают масштаб незаконной добычи металла в регионе, пишут на официальном сайте NASA.

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"Астронавт на борту Международной космической станции сфотографировал многочисленные ямы, в которых искали золото на востоке Перу. Ямы, как правило, скрыты от взгляда из космоса облаками. На левой стороне изображения видны многочисленные извилистые каналы реки Инамбари. Река и ямы проходят через амазонские леса и штат Мадре-ди -Диос в Перу", - прокомментировали NASA.

В управлении сообщили, что из-за отражения солнечного света от карьеров появился "золотой эффект".

Автор: nasa.gov "Золотые реки" в Перу и Амазонской долине появились из-за добычи золота и вырубке лесов золотоискателями.

Космическое агентство NASA показало, как выглядят мощные вихри на Юпитере, которые на снимке напоминают букет роз.