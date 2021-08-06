В национальном парке разбился самолет - пассажиры погибли

На Аляске в авиакатастрофе погибли шесть человек. Фото: KRBD

На Аляске разбился самолет.

Катастрофа произошла на юго-востоке штата. В самолете были шесть человек. Они все погибли, сообщает Associated Press.

Самолет разбился в районе национальной памятки "Туманные фьорды" у города Кетчикан, сообщили береговая охрана и Федеральная авиационная администрация.

На место аварии вертолет береговой охраны спустил двух пловцов-спасателей. Они подтвердили гибель пассажиров.

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Самолет принадлежал компании Southeast Aviation LLC. Пятеро пассажиров были с круизного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam.

В США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Погибли два человека, а еще два - пострадали. Авиакатастрофа произошла в городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Норт Перри.