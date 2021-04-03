В Мьянме военная хунта открыла интернет

Беспроводной интернет отключили на неопределенный срок. Фото: Reuters

В Мьянме военная хунта отключила беспроводной интернет на неопределенный срок.

2 месяца в стране продолжаются протесты против захвата власти военными. Хунта открывает огонь по демонстрантам. По данным правозащитной группы "Ассоциация помощи политическим заключенным" в Мьянме убили по меньшей мере 550 человек. Среди них есть и дети, сообщает CNN.

Руководство приказало Министерству связи отключить доступ к интернету. Клиентам телекоммуникационной компании Ooredoo сообщили, что услуги беспроводной связи остановят до дальнейшего уведомления. В Мьянме большинство граждан подключаются к интернету через беспроводную связь. После блокировки в интернет зайти смогут только те, у кого есть физическое подключение.

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Оппозиционные группы начали делиться радиочастотами и офлайн-программами. Советуют коммуницировать через SMS. Ранее в стране блокировали соцсети и мобильную связь, чтобы протестующие не координировались.

Мьянме грозит гражданская война и "кровавая бойня неизбежна". Военные усиливают наступление на демонстрантов, которые выходят против государственного переворота. Об этом заявила посол ООН в Мьянме Кристин Шренер Бургенер. Она призвала международные организации предотвратить войну, но не уточнила, что именно нужно делать.