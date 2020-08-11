В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов. Фото: REUTERS

Появилась первая официально подтвержденная информация о первом погибшем во время протестов в Минске.

У одного из протестующих в руках разорвалось взрывное устройство. От полученных травм он погиб на месте. Это произошло на ул. Притицкого. Об этом сообщило МВД Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, чем в Минске разогнали людей

"В ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притицкого, толпа строила баррикады для блокировки движения. Во время противостояния с спецотрядом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в заявлении.

Мужчина погиб возле метро "Пушкинская", сообщает белорусское издание TUT.BY. Сейчас там силовики устраивают разгон. Очевидцы говорят, что слышны взрывы.

Акции протеста начались после объявления экзит-полов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске.