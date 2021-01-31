В Москве задержали жену Навального

Силовики задержали Юлию стремительно. Фото: Instagram

В Москве силовики задержали жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию.

Обстоятельства и причины задержания не уточняются. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас по всей России задержали более 1600 человек.

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Стоит отметить, что Юлию Навальную задерживали и на митинге 23 января.

Протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями. Сейчас задержали 519 человек.