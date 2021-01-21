В Москве задержали соратников Навального

Причины задержания Ярмыш не уточняются. Фото: twitter.com/Kira_Yarmysh

В Москве задержали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Причины ее задержания не сообщаются. Об этом информирует Дождь.

"Домой к Ярмыш пришли несколько правоохранителей. Они пытались вручить ей предостережение из-за акции, которая назначена на 23 января. Пресс-секретарь Навального отказалась открывать дверь до приезда адвоката", - говорится в сообщении.

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На Ярмыш планируют составить протоколы о неповиновении правоохранителям из-за того, что она не открывала дверь, а также о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Кроме того, на Ленинградском вокзале Москвы задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.