В Москве планируют новую акцию протеста

Автор: Telegram На последней акции протеста в Москве собралось почти 50 тысяч человек.

В Москве депутаты-оппозиционеры подали в мэрию заявку на согласование новой акции протеста.

Провести митинг планируют 17 августа. Собраться на нем должно до 30 тыс. человек. Сообщает nv.ua.

Ответ на заявку оппозиционеров московская мэрия еще не дала.

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Последний раз митинг в Москве проходил 10 августа. Люди вышли на улицы, чтобы отстоять право на свободные выборы и поддержать арестованных во время предыдущих акций. Всего на митинге собралось около 50 тыс. человек.