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вторник, 02 февраля 2021 22:10

В Москве начали задерживать протестующих

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В Москве начали задерживать протестующих
На Менежну площадь вышли сторонники Навального. Их задерживают. Фото: Avtozak LIVE

На Манежной площади в Москве начали задерживать сторонников оппозиционера Алексея Навального.

На площадь митингующих призвал выходить штаб Навального. Туда прибыли сотрудники ОМОНа и Росгвардии, сообщает УНИАН.

В мегафон силовики объявили, что вход на Манежную площадь закрыт. Сотрудники МВД начали распределяться группами по площади.

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Перекрыли вход в Александровский сад, выход со станции метро Библиотека имени Ленина и вход на Манежную площадь со стороны Воздвиженки. Метро в центре также перекрыли.

По состоянию на 20:25 задержали минимум 10 человек. Людей начали задерживать за границей силовиков.

Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на заключения на реальный. Он должен провести 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. Учли год, который Навальный провел под домашним арестом.

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Дата
02
февраля

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