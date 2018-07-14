В Москве из отеля выбросили бразильского журналиста

Бразильского спортивного журналиста Джамили Чада заявил выставили из отеля в Москве без выяснения причин.
Позже журналисту разрешили вернуться назад, сказав, что произошло недоразумение, передает "Сегодня".
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"Мне спрятали четверо охранников и выставили из отеля ФИФА без объяснений причины. Это произошло несколько часов назад в Москве. Другим журналистам разрешили остаться в помещении.
Теперь управляющий отеля утверждает, что произошла "ошибка". Мне разрешили вернуться в здание отеля. Странно. Никаких конкретных причин я пока не услышал ", - написал журналист в соцсети.
При возвращении из командировки в самолете сообщением Иркутск - Москва избили польского дипломата. Нападающий, который, по словам свидетелей, является психически неуравновешенным.
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