В Москве горела больница с больными на коронавирус: есть погибший

На севере Москвы в городской клинической больнице №50, где лечат пациентов с Covid-19, произошел пожар.
В корпусе для лечения больных на коронавирус, в реанимационной палате загорелся кислородный баллон, пишет Mash.
Погиб один человек. Из больницы эвакуировали около 200 человек.
Огонь потушили.
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В марте в Московской области загорелись складские помещения Дмитровского алюминиевого завода, в результате чего обрушилась кровля здания.
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