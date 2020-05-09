В Москве горела больница с больными на коронавирус: есть погибший

В Москве горела больница. Фото: МЧС России

На севере Москвы в городской клинической больнице №50, где лечат пациентов с Covid-19, произошел пожар.

В корпусе для лечения больных на коронавирус, в реанимационной палате загорелся кислородный баллон, пишет Mash.

Погиб один человек. Из больницы эвакуировали около 200 человек.

Огонь потушили.

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В марте в Московской области загорелись складские помещения Дмитровского алюминиевого завода, в результате чего обрушилась кровля здания.