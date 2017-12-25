В Москве автобус влетел в подземный переход: есть погибшие

5 погибших из-за наезда автобуса. Фото: РИА Новости

На "Славянском бульваре" в Москве маршрутный автобус въехал в подземный переход, пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали.

Это случилось на Можайском шоссе, передают РИА Новости.

"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", - сказал собеседник агентства.

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По предварительной информации, автобус принадлежал одинцовской транспортной компании, написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева может избежать максимального наказания по смягчающие обстоятельства: раскаяние подсудимой и добровольные компенсации семьям погибших и пострадавшим.