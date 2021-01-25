В Москве арестовали 30 участников акции протеста

Задержанным грозят административные аресты и штрафы. Фото: espreso.tv

Московские суды приняли 30 решений о административных арестах за участие в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает ТАСС.

"Суды приняли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим правонарушения во время публичного мероприятия в центре столицы 23 января", - сказано в сообщении.

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Размеры назначенных наказаний разные: административные аресты на сроки от 7 до 15 суток, административные штрафы в размере от 10 тыс до 250 тыс рублей.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального анонсировала новые акции протеста 31 января. Сторонники Навального призывают людей выходить на улицы из-за его задержания по возвращении из Германии в Россию.