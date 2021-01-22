"В мои планы не входит вешаться на оконной решетке" - Навальный записал обращение из СИЗО

Навальный написал новое обращение к гражданам. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный написал новое обращение из следственного изолятора "Матросская тишина".

Письмо политик опубликовал в Instagram.

По словам Навального, он благодарен за поддержку в сети и отметил школьников, которые создали флешмоб в TikTok.

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"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, резать себе вены или горло заточенной ложкой. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта, внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не переедаю конфетами. Мое психоэмоциональное состояние абсолютно стабильное. Я знаю, что извне моей тюрьмы много хороших людей и помощь придет", - прокомментировал Навальный.

В посте политик показал неудачные дубли во время съемок расследования "Дворец для Путина".

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Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике стало самым популярным видео в YouTube среди украинцев.