"В мои планы не входит вешаться на оконной решетке" - Навальный записал обращение из СИЗО

Российский оппозиционер Алексей Навальный написал новое обращение из следственного изолятора "Матросская тишина".
Письмо политик опубликовал в Instagram.
По словам Навального, он благодарен за поддержку в сети и отметил школьников, которые создали флешмоб в TikTok.
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"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, резать себе вены или горло заточенной ложкой. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта, внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не переедаю конфетами. Мое психоэмоциональное состояние абсолютно стабильное. Я знаю, что извне моей тюрьмы много хороших людей и помощь придет", - прокомментировал Навальный.
В посте политик показал неудачные дубли во время съемок расследования "Дворец для Путина".
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Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике стало самым популярным видео в YouTube среди украинцев.
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