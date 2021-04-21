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среда, 21 апреля 2021 05:25

В мире зафиксировали новый антирекорд Covid-заражений

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В мире зафиксировали новый антирекорд Covid-заражений
В мире зафиксировали антирекорд новых заражений. Фото: Укринформ

За последние 7 дней в мире зарегистрировали 5 236 922 новых случая Covid-19.

Это бьет предыдущий рекорд недельного количества новых заражений, установленный 4 января - тогда было 5,04 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Количество случаев увеличилось во всех регионах, за исключением Европы, где оно снизилось на 3%. Наибольший рост произошел в Юго-Восточной Азии: количество случаев увеличилось на 57% по сравнению с предыдущей неделей.

Сейчас вспышка заболеваемости наблюдается в Индии, и это, вероятно, приводит к увеличению числа случаев заболевания в Юго-Восточной Азии. На новые случаи в Индии приходилось 94% новых случаев в Юго-Восточной Азии и почти 28% новых случаев - во всем мире.

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Раньше в ВОЗ сообщили, что чтобы достичь отметки в миллион погибших от Covid-19, понадобилось девять месяцев, 4 месяца - чтобы достичь 2 миллионов, и 3 месяца - чтобы достичь 3 миллионов.

18 апреля в мире обнаружили 657 808 новых случаев Covid-19. Больше всего в Индии, Турции и США.

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