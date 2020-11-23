В мире стремительно растет количестов инфицированных на Covid-19

Коронавирусом заразилось около 60 млн человек. Фото: www.kommersant.ru

Страны Европы экстренно готовят план вакцинации в связи с ростом количества инфицированных на Covid-19 в мире.

На сегодняшний день, 23 ноября, во всем мире заболело около 60 млн человек.

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5 часть инфицированных - это жители США. В прошлую пятницу коронавирус унес 1448 жизней на территории Соединенных Штатов. Это означает, что каждую минуту умирал человек.

Власти выдали экстренное разрешение на экспериментальный коктейль из антител, которым лечили Дональда Трампа. Эта смесь изготовлена ​​из клеток, которые изъяли из эмбрионов после аборта. Такой вид лечения власть пытается запретить.

Первые американцы могут получить вакцины против коронавируса 11 декабря, заявил руководитель американской программы прививок против Covid-19, доктор Монсеф Слау.