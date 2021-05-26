В мире снизилась заболеваемость коронавирусом - ВОЗ

На прошлой неделе в мире уменьшилось количество случаев ковида. Фото: Reuters

За прошедшую неделю в мире сократилось число заражений коронавируса на 14%.

Об наибольшем уменьшение инфицирования зафиксировано в Европе сообщила ВОЗ.

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На прошлой неделе в мире обнаружили 4 144 658 новых случаев коронавируса. Также подтвердили 84 306 летальных случаев. Это на 14% и 2% соответственно меньше, чем неделей ранее.

Об уменьшении заболеваемости сообщили в Европе и Юго-Восточной Азии. В Северной и Южной Америках, Восточном Средиземноморье, Африке и западной части Тихого океана количество заражений можно сравнить с показателями предыдущей недели.

По словам представителей ВОЗ, несмотря на тенденцию к уменьшению числа новых заражений, частота заболеваемости и летальных случаев остается высокой, а во многих странах наблюдается увеличение этих показателей.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует появление нового смертоносного вируса.