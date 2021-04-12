В мире 7 недель подряд растет число заражений коронавирусом - ВОЗ

За последние 7 недель количество больных ковид значительно выросло. Фото: Reuters

В мире 7 недель подряд растет число заражений коронавирусом. Количество летальных случаев увеличилось в течение 4 недель.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"В январе и феврале число случаев Covid-19 в мире снижалось 6 недель. Сейчас мы видим, как 7 недель подряд число заражений росло, и 4 недели подряд увеличивалось число смертей", - прокомментировал он.

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Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран Азии и Ближнего востока рост заражений был значительным. Ранее он заявлял, что среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса, которое определяется уровнем доходов конкретного государства.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 136 млн человек, более 2,9 млн умерли.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин против коронавируса во время прививки.