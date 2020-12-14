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понедельник, 14 декабря 2020 04:28

В Минске жестко задержали более 300 человек

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В Минске жестко задержали более 300 человек
В ГУВД сообщили, что в разных районах столицы собирались группы, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Фото: tut.by

В Минске, 13 декабря, задержали более 300 участников массовой акции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан - по ст.23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст.23. 4 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел", - цитирует ТАСС слова чиновника.

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Лашкевич сообщил, что в воскресенье "в разных районах столицы собирались группы граждан - общее количество не превысила восьмисот человек, которые обозначали себя незарегистрированной символикой".

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимом героизации нацизма". Власть не скрывает, что документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов.

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