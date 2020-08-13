В Минске окружили здание правительства и ЦИК

В Минске милиция перекрыла подходы к площади Независимости, на котором расположены Дом правительства и здание Центризбиркома.

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 13 августа.

"Также наряды сил правопорядка стянуты к зданию администрации президента, там находятся более 10 автобусов с ОМОНом и спецтехника для разгона протестующих", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что с самого утра в Минске и других городах проходят мирные акции солидарности с протестующими. Также в Беларуси проходят забастовки на предприятиях.

В Беларуси приземлился спецборт Воздушно-космических сил России. Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 в среду, 12 августа, в 9:44 вылетел с военного аэродрома "Чкаловский" в Московской области РФ, затем его сигнал зафиксировали в районе населенного пункта Замок в Минской области Белоруссии.