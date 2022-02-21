В Минобороны Беларуси назвали условие для возвращения войск в РФ

Войска РФ покинут Беларусь, когда "появится объективная необходимость" - Минобороны Беларуси. Фото: фото mil.by

Начальник генерального штаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич заявил, что подразделения вооруженных сил России вернутся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Республики Беларусь.

"Из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации на Донбассе президенты Республики Беларусь и Российской Федерации приняли решение продолжить проверку сил реагирования союзного государства. Подразделения ВС РФ вернутся к пунктам постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная потребность, и когда мы это определим. Это чисто наше внутреннее дело", - сказал Гулевич на брифинге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агрессия против Украины: показали новые фото российских войск у границы

Добавил, что возвращение военных РФ в пункты дислокации будет зависеть не в последнюю очередь "от западных коллег".

"Республика Беларусь имеет право требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран-членов НАТО от границ Республики Беларусь и союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мерами верификации", - считает Гулевич.

10 февраля в Беларуси начался второй этап совместных военных учений "Союзная решимость-2022", которые по плану должны были закончиться 20 февраля. Учения проходят на фоне российской эскалации у границ Украины. В США их назвали лишь прикрытием для опрокидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера.