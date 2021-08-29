В Милане загорелся многоэтажный жилой дом. Видео

Пожар почти полностью уничтожил здание. Фото: Ansa

В Милане загорелся 15-этажный жилой дом. Пока неизвестно сколько человек до сих пор находится в здании.

Об этом пишет Ansa. Отмечается, что в доме проживает около 70 семей. Пока неизвестно сколько человек находится в доме, однако поисковые работы продолжаются.

О пострадавших пока не сообщается. На месте событий работают пожарные.

По предварительным данным очаг огня находится на верхних этажах дома. Пожар почти полностью уничтожил здание.

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