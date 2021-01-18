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понедельник, 18 января 2021 15:07

В МИД Украины назвали задержание Навального позором для России

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В МИД Украины назвали задержание Навального позором для России
МИД Украины осудило задержания Навального. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

В заявлении ведомства ситуацию назвали позором.

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По словам киевских дипломатов, преследования политиков, журналистов и общественных деятелей Кремлем противоречит международным обязанностям России и нарушает права человека.

"Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова. Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями", - говорится в заявлении.

Польша инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета ООН по правам человека. Хотят обсудить задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

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Дата
18
января

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