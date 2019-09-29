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В МИД России похвалили Зеленского

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В МИД России похвалили Зеленского
Зеленского похвалили в России. Фото: Обозреватель

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова довольна президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "его слова соответствуют действиям".

"Пока я не вижу противоречий, которые я, например, раньше наблюдала в украинской политике, между заявлениями и, возможно, какими-то кулуарными переговоами и непосредственными действиями. Вот раньше это все было на противоречиях, приходили люди, которые говорили о мире, а на самом деле они делали все, чтобы была война. Здесь есть желание изменить эту ситуацию", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на российском телеканале "Первый".

По словам Захаровой, из разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского очевидно, что президент Украины - человек, "который хочет сделать что-то для своей страны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России считают, что Зеленский не обнародует стенограмму разговора с Путиным

После разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля американский разведчик подал жалобу о давлении Трампа на Зеленского. Президент США якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

После чего спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа.

Трамп и Зеленский давление опровергли.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму их разговора.

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