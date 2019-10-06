В МИД просят украинцев воздержаться от поездок в Ирак

Во время протестов в Ираке погибли 94 человека. Фото: Chesk

В МИД советуют гражданам Украины воздержаться от поездок в Ирак из-за ухудшения ситуации в стране.

"В связи с массовым антиправительственными протестами в столице Республики Ирак - городе Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечить надлежащую защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, воздержаться от поездок в Ирак без крайней необходимости", - говорится на сайте МИД Украины.

В ведомстве также призывают покинуть территорию Ирака тех, кто там находится.

"При отсутствии возможности безопасно выехать из страны, рекомендуем не оставлять мест жительства. В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, рекомендуем гражданам Украины обращаться в посольство Украины в Ираке", - добавили в МИД.

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По данным Reuters, во время протестов в Ираке погибли 94 человека, более 4 тыс. пострадали. Есть случаи, когда огонь по демонстрантам ведут полицейские снайперы.

Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября. Они охватили Багдад, а также ряд других крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключение электроэнергии и нехватки воды.