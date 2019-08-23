В МИД не уверены, что Украина удержит санкции против РФ

Зеркаль отметила, что санкции против России помогли остановить наступление на востоке. ФОТО: Facebook-страница Елены Зеркаль

Маловероятно, что Украина сможет и в дальнейшем удерживать санкции против России и держать ее в изоляции.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина".

В то же время Зеркаль отметила, что санкции против России помогли остановить наступление на востоке.

"По крайней мере в течение этих пяти лет не было таких событий как Дебальцево, Иловайск. И это действительно достижение этих пяти лет - не было ужасного кровопролития и потери такого количества человеческих жизней. Изоляция этих пяти лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась ".

Впрочем, ожидаемого результата они все же не принести, добавила работница МИД.

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Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает, что кум Путина Медведчук слишком циничный для того, чтобы участвовать в обмене военнопленными без личной выгоды.