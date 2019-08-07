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среда, 07 августа 2019 11:00

Зеркаль рассказала о "войне" Порошенко и Медведчука за пленных моряков

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Зеркаль рассказала о &quot;войне&quot; Порошенко и Медведчука за пленных моряков
"Слишком циничный, чтобы быть чувствительным" - Лана Зеркаль. Фото с открытых источников.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает, что кум Путина Медведчук слишком циничный для того, чтобы участвовать в обмене военнопленными без личной выгоды.

"Хотели повесить себе на грудь медальку и господин Медведчук, и господин Порошенко, каждый по-своему, и каждый боролся с другим о том, кто же освободит моряков. Насколько у него есть личная боль - мне тоже очень сложно судить. Как по мне, он слишком циничен, чтобы быть чувствительным. Не верю, что он это делал без каких-то своих личных целей", - рассказала заместитель министра по интервью изданию "Цензор.нет".

По словам дипломата, об обмене наших пленных моряков на кого-то не идет.

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"Нет оснований никого менять. Они там содержатся незаконно, и мы считаем, что единственный способ для России выполнить приказ - это выпустить наших моряков и отдать их нам", - сказала Зеркаль.

"Мы продолжаем надеяться на то, что Российская Федерация выполнит приказ Международного трибунала. Который и является для нас основанием требовать беспрекословного возвращения наших моряков домой и наших судов - под нашу ответственность", - добавила дипломат.

С начала вторжения России на территорию Украина и аннексии Крыма было незаконно захвачено более 200 граждан Украины. Их, вопреки Конвенции об оккупированных территориях, судили и вывезли в тюрьмы РФ. С 2014-го Украине удалось вернуть часть политзаключенных. Какими способами это сделали и как еще можно вернуть пленников, Gazeta.ua рассказала Ольга Скрипник из Крымской правозащитной группы.

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