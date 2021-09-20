В МИД Франции прибыли отозванные из Австралии и США послы

19 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел встречу с дипломатами. Фото: Pixabay

В воскресенье, 19 сентября, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел встречу с дипломатами, которые были отозваны из США и Австралии через договор о строительстве и поставке подводных лодок в рамках AUKUS.

Об этом сообщили в МИД Франции.

"Глава МИД Франции сегодня принял отозванных в Париж для консультаций послов Франции в США и Австралии, чтобы обсудить с ними стратегические последствия нынешнего кризиса. Речь шла о том, какие следует сделать выводы", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

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Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США. Кризис обусловлен ситуацией по контрактам на подлодки.