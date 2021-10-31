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понедельник, 01 ноября 2021 03:40

В метро мужчина с ножом напал на пассажиров: много пострадавших

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В метро мужчина с ножом напал на пассажиров: много пострадавших
Один из пострадавших 60-летний мужчина без сознания. Фото: Reuters

В воскресенье, 31 октября, в Японии в токийском поезде метро мужчина с ножом напал на пассажиров. Были ранены 17 человек. Об этом сообщает NHK. Также нападавший устроил пожар в вагоне. В полиции отметили, что один з пострадавших 60-летний мужчина находится без сознания.

Японские правоохранители сообщили, что подозреваемый, которому предположительно около 20 лет, начал нападать на пассажиров поезда линии Кейо возле станции Кокуре в западном токийском районе Тефу около 20:00. Также подозреваемый разлил по вагону жидкость, похожую на масло, поджог ее. В результате пожара сгорело несколько сидений.

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Из-за происшествия поезд совершил аварийную остановку на станции Кокуре. Люди из окон покидали вагоны. Также в сети было опубликовано видео с предполагаемым нападавшим мужчиной с ножом.

В Харькове машинист метро избил мужчину, который пил пиво в вагоне. По словам очевидцев, пассажир вел себя неадекватно - разливал алкоголь по салону, а затем ударил в зеркало кабины.

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