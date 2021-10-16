Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя

В метро пьяный мужчина начал дебоширить, его наказал машинист поезда. Фото: ua.news

В Харькове машинист метро избил мужчину, который пил пиво в вагоне.

По словам очевидцев, пассажир вел себя неадекватно - разливал алкоголь по салону, а затем ударил в зеркало кабины. Об этом информирует Новини.LIVE Kharkiv.

Машинист не выдержал такого поведения, остановил поезд и зашел в вагон. Сначала машинист сделал мужчине замечание, а затем между ними началась драка.

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После того, как пассажир успокоился, машинист вернулся в свою кабину, и поезд двинулся дальше.

Впоследствии стало известно, что на следующей станции пассажира-нарушителя задержала полиция. Машиниста временно отстранили от работы и начали служебную проверку.

В вагоне столичного метро произошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, потому, что один из них был без маски. В метро предупредили об ограничении на вход в пиковые часы через Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей. На практике такие правила не всегда оправданы. Обычно ограничения на вход вызывают очереди извне и перед турникетами. В них пассажиры часто пренебрегают социальной дистанцией и масочный режим.