В Мексиканском заливе произошел пожар на подводной трубопроводе. Видео

В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе, эксплуатируемом мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.

Об этом сообщает Reuters. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.

В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна. Сведений о пострадавших или погибших не поступало, необходимости эвакуировать персонал, который находился рядом с местом происшествия добывающих платформ, не возникло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аномальная жара: пожар полностью уничтожил город

Недалеко от города Констанца, Румыния, произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия".