В масштабной аварии столкнулись более 134 авто

Масштабная авария на японской дороге из-за снегопадов / Reuters

Во вторник 1 человек погиб и не менее 17 получили ранения в результате масштабной аварии более 134 автомобилей на севере Японии. ДТП произошло из-за метели на шоссе.

В результате аварии около 200 человек застряли в пробке, что привело к закрытию скоростной автомагистрали Тохоку в префектуре Мияги. Об этом пишет Reuters.

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Местная телекомпания NHK сообщила, что дорожным службам удалось расчистить дорогу примерно через 8 ч.

Главный секретарь японского правительства Кацунобу Като сказал, что грузовик врезался в легковой автомобиль, что повлекло цепь аварий на участке шоссе в 1 км. По его словам, 1 человек погиб. Еще 17 получили ранения, в частности двое серьезные.

По словам Като, дорожные службы перед ДТП установили ограничения скорости движения в 50 км/ч на этом пути из-за плохой видимости, вызванной снежной бурей. На север Японии в течение последних недель обрушились сильные снегопады.