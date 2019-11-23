В Малайзии задержали судно с украинцами

Члены экипажа задержанного судна не имели разрешения нв вход в порт. Фото: REUTERS

На восточном побережье Джохора (Малайзия) полиция задержала судно с 23 членами экипажа – гражданами Украины и России.

"Всех 23 членов экипажа задержали, поскольку они не смогли показать администрации порта разрешение на вход. Все задержанные – россияне и украинцы в возрасте от 21 до 68 лет", – заявили в управлении морской полиции Малайзии.

Двух членов экипажа передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела. Дело расследуют по статье о незаконной якорной стоянке. Мужчинам грозит штраф в 100 тысяч малазийских ринггитов (577 тысяч гривен) или лишение свободы на 2 года.

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Находясь в Непале, пятеро украинских туристов случайно пересекли границу Индии и были задержаны. Благодаря быстрым действиям сотрудников Посольства задержанные украинцы освобождены и возвращены в Непал. А вскоре - домой.