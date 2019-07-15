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понедельник, 15 июля 2019 15:24

В магазинах белья робот сканирует женские прелести

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В магазинах белья робот сканирует женские прелести
Сканер помогает выбрать правильный размер нижнего белья. Фото: news.ua482.com.ua

Японский магазин нижнего белья оборудовали 3D-сканером. Аппарат за 5 с. полностью измеряет тело и поможет с покупками.

Сканер подскажет, какая форма и размер белья подойдет лучше всего, сообщает ТСН.

На сотрудничество с разработчиками работников магазина вдохновили покупатели. Женщинам трудно подобрать правильное белье с первого раза. Услуга абсолютно бесплатна.

После сканирования покупать белье необязательно.

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Летом 2019-го на пике моды считаются купальники, максимально похожи на цвет кожи владелицы.

Такой купальник не отвлекает внимания от изгибов женского тела. Блогерши начали массово выставлять фото с купальниками в сеть.

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15
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