В лондонском аэропорту застряло 11 тысяч пассажиров

Два дрона парализовали работу лондонском аэропорту Гатвик. Фото: Tripway

В лондонском аэропорту Гатвик отменили все рейсы из-за двух дронов, которые заметили над взлетной полосой. Около 11 тыс. человек застряли в аэропорту.

Аэропорт расположенный в полусотне километров от Лондона. Некоторым пассажирам предложили отель и проезд туда. Об этом сообщает "Сегодня".

Рейсы на посадку аэропорт тоже не принимает - все самолеты перенаправляются в Париж или Амстердам. Сейчас администрация выясняет, кто и с какой целью запустил дроны над аэропортом.

"Каждый раз, когда мы думаем, что дроны уже исчезли и хотим открыть взлетную полосу, беспилотники снова появляются. Поэтому я абсолютно убежден, что это спланированная акция с целью нарушить работу аэропорта", - отметил начальник полиции аэропорта Джастин Бартеншоу.

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Согласно британскому законодательству, беспилотные летательные аппараты должны держаться в радиусе километра от границ аэропортов.

Сейчас следователи вычисляют злоумышленников - до поисковых работ привлечено 20 полицейских подразделений. А за подобные выходки нарушителям грозит 5 лет тюрьмы.

Аэропорт "Борисполь" под Киевом временно прекращает прием импортных грузов. Часть посылок лежат под снегом уже неделями.