В Лондоне произошел теракт

В Лондоне неизвестный с ножом напал на прохожих.

Днем 2 февраля в районе Стретт мужчина напал на прохожих с ножом. Полицейские ликвидировали злоумышленника, говорится в сообщении полиции.

"В Стретеми вооруженные полицейские застрелили мужчину. На данном этапе возможно несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в коммюнике.

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Место атаки окружили. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Атаку на Лондонский мост в пятницу совершил один из боевиков ИГИЛ. Об этом сообщило Исламское государство.

Нападение было совершено в ответ на призывы сделать мишенью страны, вошедшие в коалицию, которая борется с группой джихадистов.