В Ливии воюют более тысячи россиян из группы "Вагнера" - ООН

ООН официально подтвердила присутствие россиян из группы "Вагнера" в Ливии. Фото: narodna-pravda.ua

Эксперты ООН заявили, что наемники из российской военизированной организации, известной как группа "Вагнера", поддерживают ливийского командующего Халифу Хафтара в восторге столицы страны Триполи.

В Ливии находится от 800 до 1,2 тыс. россиян, включая снайперами и специализированными подразделениями, отметила в докладе структура ООН, что отслеживает соблюдение санкций.

Частная военная компания "Вагнера" ​​приближенный к президенту России Владимиру Путину и участвует в конфликтах, где Москва стремится влиять неофициально, без привлечения армейских подразделений. Речь идет о боевых действиях в нескольких странах - от Украины и Сирии в страны Африки.

Средства информации США и ранее сообщали о деятельности "вагнеровцов" в Ливии, но впервые их присутствие подтверждено в отчете ООН. Москва отрицает, что российское государство несет ответственности за этих людей.

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"Вагнер" предоставляет техническую поддержку для ремонта военных машин, участия в боевых операциях и операциях влияния в Ливии, говорится в экспертном отчете, предоставленном Совете безопасности ООН 24 апреля.

Военизированная группа также участвует в более специализированных военных задачах, речь идет о профессиональный контроль ведения артиллерийского огня и радиоэлектронную борьбу. Более 200 рейсов гражданских самолетов между Россией и Восточной Ливией с августа 2018-го до августа 2019 года были связаны с собственностью группы "Вагнера" ​​или связанных с ней компаний.

Комиссия ООН заявила, что группа "Вагнера" ​​находится в Ливии с октября 2018 года. С тех пор она действовала как эффективный мультипликатор для сил Хафтара.

Лояльные признанному международным сообществом правительства Ливии силы, захватили образцы, типичные для вооружения, которое использовали представители российских бойцов в других местах - на востоке Украины и в Сирии. В документе также сказано, что силы "Вагнера" используют технику, характерную для российских военных.

Эксперты ООН выяснили, что большинство наемников являются гражданами России, но также граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Ливия находится в состоянии гражданской войны после того, как поддержанное НАТО народное восстание сбросило диктаторский режим полковника Муаммара Каддафи в 2011 году. Восток и большую часть территории страны контролирует "Ливийская национальная армия" во главе с Хафтаром. В столице Триполи власть имеет международно признанное правительство национального соглашения.