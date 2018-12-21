В лесу нашли загадочные круги из живых деревьев, которым более 40 лет

В лесу японской префектуры Миядзаки Никинан нашли загадочные геометрические фигуры, которые формируют зрелые деревья японского кедра.

Оказалось, что 1973-го ученые создали проект в "экспериментальном лесном хозяйстве", сообщает boredpanda.

Автор: boredpanda.com В японском лесу нашли загадочные круги с кедров. Оказалось, что это давний научный эксперимент по исследованию роста деревьев в различных условиях

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Хотели исследовать, как расстояние между деревьями влияет на их рост. Они высадили кедры с меньшим диаметром в середине круга, постепенно увеличивая радиус между деревьями, чтобы создать 10 идеальных кругов.

Спустя более 40 лет с начала эксперимента стали проявляться четкие результаты. Вогнутый форма свидетельствует о быстром росте внешних цепей, где у деревьев было больше пространства. Противоположная ситуация с внутренними кругами. Конкуренция за воду, солнечный свет и ресурсы не оставляет места для развития.

Автор: boredpanda.com В японском лесу нашли загадочные круги с кедров. Оказалось, что это давний научный эксперимент по исследованию роста деревьев в различных условиях

Разница в высоте между наименьшими кедрами в центре и крупнейшими снаружи составила более 5 м.

С окончанием проведения эксперимента деревья должны срубить в ближайшее время. Но благодаря резонансу со стороны людей в будущем японскую изюминку могут оставить как туристическую жемчужину.

Фото: boredpanda.com

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