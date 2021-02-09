В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов

В Латвии запретили ретрансляцию телеканалов. Фото: todosalostoros.com

Национальный совет по электронным СМИ - NEPLP - 9 февраля запретил в Латвии ретрансляцию 16 российских телеканалов - REN TV Baltic, NTV Mir Baltic и других. Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в Twitter.

По его словам, в Латвии нет представителя, который может от имени владельца каналов дать согласие на распространение программ. Владельцы тоже не изъявили желание на продолжение трансляции программ на территории Латвии.

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"Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре программ, и если констатирует подобные случаи, будет действовать соответственно", - заявил Аболиньш.

По словам члена совета Яниса Эглитиса, Латвия не будет сотрудничать с лицами, на которых наложили санкции, ведь это риск для бизнеса.

"Возможно сотрудничество с санкционированными лицами создает повышенные риски в бизнесе, а попытки спихнуть права на распространение кому-то "со стороны" юридически не так просто реализовать", - прокомментировал Эглитис.

Он отметил, что решение о запрете принято на время, пока не появится новый владелец прав на распространение каналов. Запрет не связан с содержанием каналов.

Интернет-провайдеры и онлайн-сервисы друг за другом прекращают трансляцию каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK и других.