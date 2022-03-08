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вторник, 08 марта 2022 08:10

Спецтема: Война России против Украины

В Латвии запретили еще 18 российских телеканалов

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В Латвии запретили еще 18 российских телеканалов
Заборонили телеканали TNT, KHL TV Channel и Friday International. Фото: pixabay.com

На территории Латвии запретили ретрансляцию 18 российских телеканалов, связанных с Gazprom Media.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации принял такое решение 7 марта, сообщает Delfi.

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"Речь в частности о телеканалах TNT, KHL TV Channel и Friday International. Полный перечень каналов уточняется", - заявил председатель Совета Иварс Аболиньш.

Решение связано с нахождением Gazprom Media в списках санкций Агентства по контролю за иностранными активами США.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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