В Латвии начались выборы в Сейм: к власти может пройти пророссийская партия

В Латвии начались выборы в Сейм. Фото: DW

Сегодня в Латвии выбирают парламент.

К власти впервые может пройти пророссийская партия "Согласие", пишет 24 канал.

По предварительным опросам партия 15% поддержки избирателей. "Согласие" всегда находилась в оппозиции. На прошлых выборах она уже побеждала, но не вошла в коалицию.

На втором месте - "Союз" зеленых "и крестьян" - 9,8%. На третьем месте - партия "Кому принадлежит государство" - 9,3%.

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Участие в выборах в Сейм принимают 16 партий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Латвии и Эстонии взыскать с РФ компенсацию за ущерб от советской оккупации.