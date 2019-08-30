В Кремле планируют пригласить Зеленского в Москву

Президента Украины Владимира Зеленского хотят пригласить в Москву. Фото: Prm

Президента Украины Владимира Зеленского пригласят в Москву на празднование 75-летия Победы.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, участие в мероприятиях уже подтвердили 17 лидеров, среди них - президент Франции Эммануэль Макрон, передает РБК-Россия.

"Президенту Украины будет направляться приглашение", - отметил Ушаков.

Помощник президента добавил, что 9 мая в Москву пообещали приехать также лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси.

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Стоит отметить, что ранее мировые лидеры из-за российской агрессии против Украины игнорировали соответствующие празднования в Москве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и напомнил о важности прогресса по разрешению кризиса на востоке Украины.