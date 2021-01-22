В Кремле отреагировали на призывы Навального выходить на протесты

В Кремле призывы российского оппозиционера Алексея Навального о выходе 23 января на митинги назвали недопустимым провоцированием молодежи.
Об этом сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков.
"Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и провоцирования участия в этих акциях молодых людей и детей", - прокомментировал представитель Кремля.
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По его словам, власти считают естественным предупреждения об опасности выхода на митинги и ответственность за свои действия.
"Призывы к несовершеннолетним выявлено в TikTot, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube", - прокомментировали в пресс-службе Роскомнадзора.
Российский оппозиционер Алексей Навальный после своего задержания 17 января призвал граждан РФ выходить на протесты ради "своего будущего".
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