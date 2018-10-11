В Кремле истерика относительно томоса Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 783
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 522
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3492
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 702
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2772
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1935
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 504
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1287
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2529
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
9
41
12
32
4
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Видео
Все видео
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения
Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения
Грузовик Ани Лорак попал в аварию
Грузовик Ани Лорак попал в аварию
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2772
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2529
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5499
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 45
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
четверг, 11 октября 2018 16:06

В Кремле истерика относительно томоса Украине

  Комментировать
В Кремле истерика относительно томоса Украине
Россия выступила против автокефалии Украинской православной церкви. Фото: argumentua.com

В Кремле выступают против предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви, так как это приведет к расколу православия.

"Вы знаете позицию Русской православной церкви по этому вопросу, и, безусловно, мы бы не хотели, чтобы осуществлялись шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет unian.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ

Он убеждал, что возможность принятия Синодом Константинопольского патриархата решение об автокефалии УПЦ несет большие угрозы.

Вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии может быть отложено. Об этом сообщил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис). Вопрос предоставления томоса для Украины Вселенский патриархат Константинополя примет только тогда, когда наступит "подходящее время", по словам митрополита.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Кремле истерика относительно томоса Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию

Это было трудно - космонавты побили рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 2 Просмотров: 248374
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
46
 1 Просмотров: 247403
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 158010
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 111614
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 43389
Мир
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
9
 Просмотров: 2025
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
 Просмотров: 1989
"Надо отбирать у американцев дрели" - соцсети троллей Роскосмос
"Надо отбирать у американцев дрели" - соцсети троллей Роскосмос
 1 Просмотров: 351
"Только пенсионеры и пьяницы" - АР побывала на родине Петрова-Мишкина
"Только пенсионеры и пьяницы" - АР побывала на родине Петрова-Мишкина Просмотров: 306
Не доплыли: украинскую яхту с 57 мигрантами задержали в Средиземном море
Не доплыли: украинскую яхту с 57 мигрантами задержали в Средиземном море Просмотров: 207
Больше всего комментируют
11
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
8
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
3
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Голосов: 767
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua