Томос для украинской церкви могут отложить

Вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии пока отложено. Фото - Народная правда

Вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии может быть отложено. Об этом сообщил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис).

Вопрос предоставления Томоса для Украины Вселенский патриархат Константинополя примет только тогда, когда наступит "подходящее время", по словам митрополита.

"Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем делать так, чтобы все было мирно", - заявил митрополит, передает DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет назвал ключ победы над Путиным

Следующее заседание Синода Вселенского патриархата состоится с 9 по 11 ноября.

Накануне синод не голосовал за это решение о томосе и закончил свою работу. О принятии решения об автокефалии Украинской православной церкви должны были объявить на заседании Синода Вселенского патриархата 11 октября.