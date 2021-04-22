В Кремле грубо ответили на ультиматум Чехии по возврату обратно своих дипломатов.
Об этом говорил представитель президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК.
"Именно сегодня, 21 апреля, в послании Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - прокомментировал он.
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Такой ответ получила Чехия на вопрос о том, будет ли Москва рассматривать требование министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека.
Глава чешского МИД накануне заявил, что Россия должна до 12:00 четверга, 22 апреля, позволить вернуть всех высланных дипломатов в посольстве Чехии в Москве.
В случае невыполнения требований он пригрозил сократить персонал российского посольства в Чехии.
Официально Прага дала Москве время до полудня 22 апреля вернуть всех высланных чешских дипломатов - иначе количество российских дипломатов в Чехии будет приведено в соответствие с численностью чешских дипломатов в РФ.
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