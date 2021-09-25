В Косово на фоне напряжения с сербами атаковали два офиса МВД

В Косово произошли нападения на офисы МВД. Фото: Reuters

На севере Косово на два офиса министерства внутренних дел совершили нападения.

Это произошло на фоне блокирования пограничных переходов местными сербами, возмущенными запретом въезда в страну автомобилей с сербскими номерами. Об этом сообщает Reuters.

В частности, подожгли офис регистрации автомобилей в городе Зубин Поток, а в отдел регистрации актов гражданского состояния в городе Звечан бросили две ручные гранаты.

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В полиции отметили, что гранаты не сработали. О пострадавших не сообщается.

В Черногории вспыхнули массовые акции протеста. Граждане недовольны интронизацией сербского архиепископа, которая происходит в стране. Митингующие хотят сорвать интронизации.