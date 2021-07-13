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вторник, 13 июля 2021 01:28

В коронавирусной больнице взорвался баллон с кислородом: десятки погибших

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В коронавирусной больнице взорвался баллон с кислородом: десятки погибших
В Ираке загорелась больница для ковид больных. Фото: РБК

В Ираке, в городе Эн-Насирия горит коронавирусная больница "Имам Хусейн". Причиной стал взрыв баллона с кислородом, сообщает телеканал Al Arabiya.

Огонь охватил все корпуса здания. Погибли 40 человек, еще 70 удалось спасти.

Десятки человек заблокированы в больнице. Пожарным удалось локализовать пожар. Поисковые операции продолжаются.

"Медицинские бригады выносили обугленные тела из горящей больницы, в то время как многие пациенты кашляли из-за поднимающегося дыма", - сказал репортер Reuters.

Число погибших может увеличиться, поскольку многие пациенты все еще числятся пропавшими без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В здании, где хранили пиротехнику, прогремел взрыв: есть пострадавшие

24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.

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